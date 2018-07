Oled sa kunagi lennukis oma lõunat või õhtusööki süües mõelnud, kuidas need sajad toidukandikud pardale jõuavad ning kui pikalt on nad seisnud?

Tegelikult on toidu teekond erinev nii pikkade ja lühikeste lendude kui ka odavlennufirmade ja kallimate kompaniide lõikes, kirjutab Lonely Planet.

Pikkade lendude puhul tuuakse pardale uus toit tavaliselt nii algus- kui ka sihtpunktis. Lühikeste lendude puhul on aga oht, et toit on sööjat oodanud pikemat aega, sest värsket kraami ei tuua pardale nii tihti. Mõttekoht on aga see, et tihti on just lennukis pakutav toit värskem kui see, mille saad lennujaamas – samas kirtsutavad üsna paljud nina selle osas, et pardatoit pole värske ja hea.

Toit valmistatakse lennufirmade spetsiaalsetes köökides ning tuuakse pardale umbes kaks tundi enne lendu. Enne reisijatele kätte jagamist soojendatakse see üles.