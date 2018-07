Kuna telefon on meiega alati ja igal pool kaasas, kipub see mõnikord kuhugi vedelema jääma – näiteks päikese kätte. Mida siis teha, kui telefon üle kuumeneb?

Kui telefonile ilmub märguanne, et see on ülekuumenenud, tuleks seda hoiatust täie tõsidusega võtta. Tagajärjed võivad muidu kalliks maksma minna.

Esimesena tuleks eemaldada telefonilt kaaned, mis telefonil jahtuda ei lase. Kinni tuleks panna rakendused, mida tollel hetkel ei kasuta, et nad ei koormaks telefoni taustaprotsessidena. Seejärel jätta telefon kuhugi varjulisse ja jahedasse kohta jahtuma.

Jahtumise protsessi ei tohiks proovida kiirendada telefoni külmkappi panemisega. Kiire kuumast külma viimine võib kondensatsiooni tekitada ja telefon võib selle tulemusel üldse rikki minna.

Kuidas vältida telefoni ülekuumenemist