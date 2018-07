Nüüdisajal muutub üha kergemaks lennata maailma teise nurka, sest lendude ostmine on sedavõrd lihtne ning hinnadki pole liiga kopsakad. Kas mõistlik on aga osta jätkulend ühelt firmalt või on see okei ka mitmelt firmalt ostes?

Üldine reegel on, et võimalusel tasub lennud broneerida ühelt firmalt, soovitab Lonely Planet. Põhjus on selles, et kui midagi läheb valesti ning lend tühistatakse või hilineb, on lihtsam asju ajada ühe firmaga. Alati pole võimalik lennata sama firmaga – niisiis järgmise sammuna võid uurida, millised lennufirmad on oneworld, Star Alliance ja Sky Team liitudes omavahel partnerid.

Teine väga tähtis reegel on osta piletid võimalusel jätkulennuna. See tähendab, et mitte osta ühelt firmalt lend Tallinnast Londonisse ja teiselt Londonist New Yorki. Põhjus on selles, et kui esimene lend mingil põhjusel hilineb ja sa teisele lennule ei jõua, pole sul õigust kompensatsioonile.