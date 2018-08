Daily Mail vahendab Suurbritannias läbi viidud uuringut, millest selgus, et üksikvanemad peavad puhkusele minnes kergitama rahakotti rohkem kui perekonnad, milles on nii ema kui isa.

Uuringust selgus, et üksikvanemad peavad puhkuse eest maksma kohati kuni 500 naela (565 eurot) rohkem. Põhjus on selles, et paljud turismibürood pakuvad soodushindu sel puhul, kui reisivad kaks täiskasvanut ja lapsed.

Toodi ka näide: Rhodose hotellkuurordis seitse päeva puhates maksis üksikvanem lapsega puhates 32% rohkem kui kaks vanemat ühe lapsega puhates.