Reisijatel on selles osas erinevad arvamused – kas lennukis peaks kingad ja sokid jalas hoidma või mitte?

Lonely Planet vahendab reisiajakirjanike arvamust teema kohta. Oluline on märkida, et tegemist pole meditsiinitaustaga inimestega.

Niisiis on jalatsite kandmisel kaks peamist aspekti: mugavus ja heaolu. Rääkides mugavusest, on ju hea lennukis eemaldada jalatsid ning lasta varvastel hinnata. Siinkohal tee muidugi enne kindlaks, et sokid ei haise. Kui see oht on olemas, siis lase enne lendu jalatsitesse vastavat vahendit.

Heaolu teemal on aga oluline teada, et jalatsid kipuvad pikkadel lendudel paiste minema. Seega kanna mugavaid ja mitte liiga kitsaid kingi, et sul ei oleks hiljem probleeme jalatsite jalga lükkamisel.

Kuidas on aga sokkide ära võtmisega? On võimalik, et sinu naabrit see otseselt ei häiri, kuid üleüldiselt – tee siiski lennukaaslastele teene ja ära välguta oma paljaid varbaid.