Saudi Araabia. Tõsiuskne islamiriik Saudi Araabia ei tolereeri sekslelusid. Kui midagi sellist avastatakse pagasist, on lennujaama töötajatel õigus see konfiskeerida.

Maldiivid. Populaarne mesinädalate sihtkoht ei ole sekslelude osas kuigi vabameelne. Igasugune pornograafiline materjal on rangelt keelatud.

Nii mõnigi vabameelne õrnema soo esindaja ei pelga pakkida reisile minnes mõnda sekslelu endaga kaasa. Tea aga, et on riike, kuhu vibraatoriga reisimine võib põhjustada paksu pahandust.

Araabia Ühendemiraadid. Dubais ja Abu Dhabis elab küll palju välismaalasi, kuid tegemist on siiski islamiriigiga, mistõttu reeglid paigas. Ja need puudutavad ka sekslelusid. Ebasündsate esemete riiki kaasa võtmine ja sinna tellimine on keelatud, mille eest võib halvemal juhul isegi trellide taha sattuda.