Teiste seas on kohal uusim super-reka Lowrider, Euroopas 28 auhinda võitnud Madonna, saunaga reka Saunaliner, EV 100 auks Jüri Arraku kujundatud reka Suur Tõll ja paljud teised pilkupüüdvad veokid. Kohal on ka Põhjamaade ainus naissoost autokunstnik.

Tallinnas kogunevad eeloleval laupäeval tuunitud maalingutega rekad. Üle saja masina kogunevad lauluväljakul, et osaleda Tallinn Truck Show'l.

Eelmisel aastal valminud Lowrider on tänaseks võitnud juba seitse auhinda. Valged rehvid, metallik-lillad toonid, kroomitud detailid ja ainulaadne valgustus muudavad Soome moodsaima maalitud maanteetähe unustamatuks. Laupäeval saavad kõik huvilised selle iludusega koos pilti teha ja kabiini kiigata.

Madonna supertruck on tõeline kunstiteos

(Forest Steel OÜ)

Kolme kunstniku ja ühe elektriku koostöös sündinud Madonna on Euroopas enim auhindu võitnud reka, mis on pea kõikjal näituse parimaks valitud. Madonna on igapäevases liikluses alates 2014. aastast. Nädalavahetusel saab Tallinna lauluväljakul täies hiilguses Madonnat oma silmaga näha, käega katsuda ja autosse sisse astudes imetleda Põhjamaa ainsa naissoost autokunstniku Nina Myllymäki isikunäitust.

Saunaliner, mis on nii seest kui ka väljast nagu saun

(Forest Steel OÜ)

Lisaks sellele, et käsitsi maalitud kabiiniga Saunaliner kannab veosena töökorras sauna, kuuluvad kabiini sisutuse hulka nahast tugitool, puidust saunapink, dekoratiivne saunaahi ja puuhalud. Atmosfääri loovad puukoore mustriga seinad ja tahmamust lagi. Kui ilm soosib, saab laupäeval Tallinna lauluväljakul ka sauna ise järele proovida.

Lisaks fantastilistele autodele pakub närvikõdi Sebastian Westbergi üliohtlik motokrossi show ja Zerkala tuleteatri pürotule-show. Ohtlikke trikke teevad trikimootorratturid ja driftijad. Oma jõudu demonstreerivad Eesti parim rammumees ja rammunaine. Toimub ka unelmate rekamehe ja rekanaise valimine ningparimate raskeveokite autasustamine. Lastele pakuvad rõõmu batuudid, lasteautod ja ponid.

Üritusel astuvad üles Getter Jaani, Põhja-Tallinn, Elephants From Neptune ja teised. Õhtule paneb punkti 80ndate armastatud rokkbänd Dingo. Parimat toitu pakuvad food truck'id – oma lemmiku leiavad nii burgeri- kui ka pitsasõbrad, nii Mehhiko kui ka Aasia toidu austajad, nii veganid kui ka maiasmokad.