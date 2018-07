Eile lõuna ajal sisenesid umbes tunniajase vahega Vaindloo saare piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi Venemaa Föderatsiooni riiklikud lennukid A319 ning IL-96. Ühel neist oli pardal ka Venemaa president Vladimir Putin.

Lennukid viibisid Eesti õhuruumis vähem kui minuti. Lennukite transponderid olid sisse lülitatud, kuid lennuplaane ei olnud esitatud. Lennukitel ei olnud raadiokontakti Eesti lennuliiklusteenindusega.

Välisministeerium kutsus täna välja Venemaa saatkonna esindaja ja andis üle noodid. Kokku on Vene Föderatsiooni lennukid tänavu Eesti õhupiiri rikkunud kuus korda.

(AFP/Scanpix)

Mõlemad eile õhupiiri rikkunud lennukid kuuluvad Venemaa riiklikku lennukiparki. Et Putinil oli esmaspäeval Trumpiga Helsingis kohtumine, lendas ta sinna kohale just Venemaa riiklikku lennukiparki kuuluva masinaga. Piltidelt võib näha, et Putin saabus Helsingisse IL96 mudeli lennukiga, mille registrinumber oli RA96022.

(Sputnik/Scanpix)

Flightradar.com andmetel rikkus just selle registrinumbriga lennuk Eesti õhuruumi.