Ära unusta, kuidas check-in töötab. Sa tead, et sult küsitakse alati reisidokumenti ja broneeringut, nii et ära hakka neid paaniliselt check-in laua juures otsima. Teised ei pea sinu järel ootama.

Ära unusta iseennast. Lennujaamas on tihti inimestel kiire. Kui juhtumisi on sinu lennuni veel tunde, siis ära jää ootama ja unistama kusagil, kus jääd teistele ette. Enamikel on siiski oma lennule kiire.

Ära unusta, et sinu asjad ei vaja tooli. Vahetult enne lendu on värava juures palju inimesi ning istekohad täituvad kiiresti. On okei hoida oma asju toolil, kui inimesi pole palju. Jätta asjad toolile ja lasta teistel seista, on aga egoistlik.

Ära unusta, et teistelgi on kõrvad. Loomulikult sa tahad, et laps ei nutaks ja istuks rahulikult paigal. Ideaalne viis selleks on näidata talle YouTube’i videoid. Aga palun anna lapsele ka kõrvaklapid. Kõrvalolevad inimesed ei taha suure tõenäosusega samu multikaid vaadata.