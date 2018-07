Seega enne maale minekut tõmba stepslist välja televiisor, ruuter, digiboks, erinevad laadijad, laua- ja põrandalambid, röster, veekeetja, pliit, ahi ja teised elektroonikaseadmed. Samuti lülita välja vannitoa põrandaküte (ka muu küte, kui see suvel sees on) ja sule aknad.

Suvel elab suur osa eestlastest kahes kohas korraga – argipäeviti linnakorteris ja nädalavahetusel suvilas. Selline elukorraldus toob paraku kaasa lisakulusid, mis kajastub ebameeldiva üllatusena uue kuu kommunaalarvel. Kuidas kulud kontrolli all hoida?

Nõudepesu ajal ja duši all käies ei ole vaja lasta veel põhjendamatult kraanist alla voolata. Kui nõusid pesed, hoia veesurve keskmisel tasemel ning enne švammiga mustemate kohtade küürimist, keera kraan sootuks kinni. Sama reegel võiks kehtida ka duši all käies – ära lase veel voolata, kui šampooni ja palsamit juustesse kannad, vaid kasuta vett juuste loputamisel.

Jooksva vee hulga vähendamiseks vaheta välja segisti aeraator ehk sõel, mis on saadaval kõikides ehituspoodides. Kodus oleva segisti veetarbe kontrollimiseks vii läbi lihtne test – kui pooleliitrilise klaasi täitmiseks kulub vähem kui 5 sekundit ehk minutis keskeltläbi 10 liitrit vett, võiks juba kaaluda segisti sõela vahetamise peale.

Pesu pese öösel

Kuna õhtune elektritariif on päevasest üldjuhul tunduvalt soodsam, tasub pesumasina ja nõudepesumasina kasutamiskorrad planeerida öö- või hilisteks õhtutundideks. Võimalusel eelista alati masina A-klassi energiasäästlikke pesuprogramme ning jäta meelde, et väiksemate plekkide korral ei pea pesu pesema 60-kraadise veega, vaid selleks sobib ka juba 20-40 kraadi soe vesi.





Viska pilk peale oma telekavaatamise harjumustele



Televiisor on olemas pea iga eestlase majapidamises, mida tihtipeale kasutatakse nii lineaartelevisiooni kanalite kui ka striimimisteenuste nagu Netflixi kasutamiseks. Kokku on sellise kahe teenuse tarbimine keskeltläbi 40 eurot kuus. Enamik teenuse tellijatest ei kasuta neid tegelikult maksimaalselt ära.

Tänapäeva inimene tarbib meediat valikuliselt ning üldjuhul on võimalus oma telesarju või uudistesaateid vaadata järele ka nutiseadmes või arvutis. Oma telekavaatamise harjumusi võiks eriti analüüsida suvisel ajal, kui õdusad filmiõhtud on asendunud värske õhu ja päikeseloojanguga – ehk on mõistlik teha kahekuuline teleteenuse pakkuja paus.