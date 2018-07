Kui näiteks Roomas on rangelt keelatud jahutuseks hüpata sealsetesse purskkaevudesse, siis teisalt New Yorgis on see täitsa lubatud.

Siiski, toonitatakse, võib purskkaevu hüpata vaid jahutamiseks. Iseenda või riiete selles pesemine on jätkuvalt keelatud, kirjutab Lonely Planet.

Lisaks tasuks enne purskkaevu sulpsamist mõelda sellele, et ilmselt pole vesi kuigi puhas – seda ei puhastata nagu basseinivett.