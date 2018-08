Kas sina oled ka üks nendest, kes on mõelnud jätta kõik kodumaal selja taha ja minna reisima? Värske uuring kinnitab, et seljakotiränduri elustiil teeb sind paremaks inimeseks!

Tulemuste saamiseks jälgiti 470 seljakotirändurit nii läänemaailmast kui ka Aasiast. Selgus, et seljakotiränduriks olemine kasvatab inimeste eneseusku ja enesehinnangut, kirjutab Lonely Planet.

91% paljureisinutest kinnitasid, et nende probleemide lahendamise oskus on kasvanud, 80%-l on rohkem julgust ning 60% leidis, et oskab paremini rahaasju korraldada.

Uuring tõi välja selle, et kindlasti ei saa reisimist nimetada raha raiskamiseks, vaid hoopis investeeringuks iseendasse.