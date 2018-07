„Kuna kõik tuletornid on tänapäeval automatiseeritud, on majakavahi amet ära kadunud. Seetõttu on paljude tuletornide uksed nüüd kinni, ja üks võimalus, kuidas tuletorni hingamine tagasi tuua, on avada need külastajatele,” räägib Eesti tuletorni seltsi esimees Ego Riener. Eestis on 41 töötavat tuletorni, neist uudistama pääseb üheteistkümnesse.