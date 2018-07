Eestis on esmapilgul mõnevõrra keeruline leida vastust küsimusele, miks peaks endale ostma nii miniatuurse auto, nagu Aygo seda on, kuid Kopenhaageni üleasustatud tänavatel ning erinevate automaksude kütkeis on see kõige parajam ja mõistlikum valik üldse.

Ühelegi poliitikule ning enamikele ärimeestest ei kõlba ükski pisike auto, sest „mida mu äripartner arvab, kui ma Toyota Aygo suuruse asjaga ärilõunale lähen?“ Staatusele vastavad Audi A6, BMW viies seeria, ... kõik, mis näeb suur ja läikiv välja.

Ka riigiametnike hordid vaatavad A-segmendist mööda, sest väike on ebamugav ja ei näe kuigi ametlik välja. Selle asemel, et teha mõistlik hange ja säästa raha tõeliselt tarvilike tegevuste jaoks, vaieldakse, kas auto peab olema suur või suurem.

Lisaks on ei-tea-kust kivistunud arusaam, et kui auto on väike ja värviline, on see naiste auto. Toyota Aygo on kõigi eelduste kohaselt naiste auto. Aygost suuremadki on ju puha „naistekad”.

Aga miks me nii mõtleme? Kas sellise mõtteviisi põhjaks on alateadlik hirm enhääntsi vajavast riistast, mis lihtsalt ei lase väiksema autoga sõita?

Kui peres on lapsi, siis võib suurem auto olla asjakohane. Linnapildis on aga näha, et enamasti istub (ka suures) autos üks inimene, heal juhul kaks.

Hinnanguliselt veetakse tipptundidel Tallinnast suburbiasse ja tagasi iga päev pool miljonit tühja autoistet. Kuna need on pakitud suurde metallkobakasse, võtavad need linnatänaval ka hirmsasti ruumi.

Sealjuures unustame me ühe asja: kaasaegne „punn” on oluliselt turvalisem kui 15 aastat vana suur kolakas neljarattaline.

Toyota Aygo on täiesti piisav igapäevasõitude tegemiseks. Üksi ja kaksi mahub Aygosse ka siis kui tegu on korvpallimängijatega. 180 cm pole mingi takistus. Ja kui tõesti on vaja minna pikale reisile ja panna autosse mitu inimest, eks siis võib ju rentida.