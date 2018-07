„Nah. Meil kõigil kasvavad seal karvad. Lihtsalt kasuta deodoranti ja pese neid. Mina kaisus olles enamasti ninapidi sinna ei poe ... Arvan, et enamik inimesi sellest võrreldes teiste oluliste omadustega väga ei hooli. Ja kui nende eelistus on tugevasti ühele või teisele poole kaldu, siis annavad nad sellest teada.“

Ilmselt ei lähe suurem osa naisi avalikku kohta ilma oma kaenlaaluseid karvu eelnevalt žiletiga eemaldamata. Ehk oleks aeg, et 21. sajandi mehed neist eeskuju võtaksid? Men’s Health analüüsis Redditi arutelu küsimuses, kas mehed peaksid oma kubet ja kaenlaaluseid raseerima. Esimesel teemal on valdavalt jõutud järelduseni, et kubemekarvad ei peaks olema tingimata raseeritud, küll aga mõistlikult trimmitud. Aga meeste kaenlaaluste karvade osas on hinnangud veel kaunis erinevad ja ühist meelt ka Redditi lõimes ei leitud.

„Kedagi ei morjenda, mida sa teed, kuni sa pärast lõpetamist äravoolu puhtaks teed.“

Ükskõiksus

„Hügieen? Kui see on hull probleem, siis mõnikord ehk trimmida? Kui ei, siis lase olla.“

Mõned mõtlevad siiski ennetavalt

„Mina trimmin ja soen. Muidu püüab karvastik endasse higi.“

Naiste erinevad maitsed

„Kaenlaalused, ei. Rohkem karvu tähendab, et mul on soojem kaissu pugeda.“

Lootusetu võitlus

„Ei. Sest need karvad kasvavad tagasi paksema, kõvema, parema, tugevama ja kiiremana. Me ei suuda sellise jõuga võidelda.“

Ehk siis mida peaks tegema? Tuleb välja, et ühest vastust pole.

Esteetiliselt võttes ei taha osad inimesed, et käevarsi tõstes oleks karvu näha. Teised märgivad, et füüsilise aktiivsuse puhul tekivad nii liigne higi ja lehk.

Samas võivad karvad ka kasulikud olla. Mõne teooria kohaselt kaenlaalused karvad hoopiski vähendavad higistamist ja ühtlasi ka hõõrdumist. Kaenlaaluseid karvu on peetud ka iidseks seksuaalse veetluse sümboliks.

Raseerimine võib olla päris ebamugav, eriti just esimesel korral.

Yale’i ülikooli dermatoloogiaprofessor Mona Gohara on märkinud, et kaenlaaluste raseerimisega võivad kaasneda „ärritus, karvanääpsupõletik, lööve, põletik ja isegi mustast žiletist tingitud nakkus“.

Puhtus on peamine, olgu sa karvane või karvatu. Raseerides või vahatades veendu, et kasutad tundlikul nahal õigeid meetodeid ja tööriistu. Kõik peab olema puhas ja töö tehtud õrnalt. Ka on oluline see, et sa raseerid enda pärast, mitte seepärast, et keegi teine eelistab siledaid kaenlaaluseid.