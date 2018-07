USA sõjaväe uus Tormimurdja on juhitav pomm, mis saadetud viimastele katsetele ja mis võib juba tuleval aastal saada lahinguküpseks. Popularmechanicsi teatel saavad lahingulennukid uue pommi abil rünnata maapinnal liikuvaid sihtmärke ja selles kasutatakse andureid, mis näevad ka läbi halbade ilmastikutingimuste.

2005. aastal võttis USA armee kasutusele väikse diameetriga pommi (SDB) GBU-39. See kaalub 129 kilogrammi, on vaid 1,8 meetrit pikk ning varustatud tiibade ja GPS-juhtimissüsteemiga, mis võimaldavad pommil liuelda kuni 74 kilomeetrit ja tabada sihtmärki 4,6-9,1 meetri täpsusega.

Kuna pomm on suhteliselt väike, siis suudab näiteks F-15E Strike Eagle võtta neid korraga peale 12 tükki. Kui GPS-koordinaadid on paigas, siis on võimalik pommid ka korraga vallandada ja nii on vastaspoole õhukaitsejõududel neid kõiki päris keerukas kahjutuks teha.

SDB uusversioon kannab nime GBU-53 Strombreaker ehk Tormimurdja. Sel on eelmise versiooniga võrreldes kaks uut juhtimissüsteemi. Kui vana SDB suutis GPS-koordinaatide abil tabada vaid fikseeritud sihtmärke, siis uus kasutab poolaktiivset laserit ja millimeeterlaine radarit ning saab nii jälitada ka liikuvaid objekte. Nimetatud radar on eriti osav nägema sihtmärke ka läbi peenete osakeste nagu näiteks veetilgad udus või väiksed tahmaterad suitsus.

Kaitsetootja Raytheoni teatel võib Tormimurdja tulla kasutusele juba tuleval aastal. Esimesena võtab selle oma kõhu alla F-15E hävituslennuk, 2022. aastal aga ka F-35.