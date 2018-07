FundedByMe lehel investeeringuid koguv Eesti autotootja Nobe Cars alustas möödunud nädalal oma esimese saja erimudeli (Nobe 100) elektriautode eelmüügiga. Retrovälimusega kolmerattalise elektriauto seerianumbriga 001 ostis Soomes toimunud esitlusel Peter Vesterbacka, kes on tuntud mobiilimängu „Angry birds“ looja Rovio endise brändijuhina. Võimalust tellida endale üks 100-st eelmüügis olevast Nobe autost kasutas lisaks Peter Vesterbackale ka teine mängumaailma guru. Taanlasest David Helgasonist saab Nobe auto seerianumbriga 002 omanik. Veel soetasid Nobe 100 eelmüügist säravad kolmerattalised elektriautod endale Soome tehnorikkur Juha Hulkko ja Luksemburgis tegutseva investeerimisfondi IT-juht Jan Nielsen. Peter Vesterbacka, kes on ühtlasi Nobe praegune brändijuht, lähtus enda sõnul sõiduki ostmisel eelkõige selle põnevast disainist ja detailselt läbimõeldud viimistlusest. „See on väga äge ja erilise välimusega auto, mis tõestab ka seda, et elektriautod ei pea nägema välja igavad. Mulle meeldibki Nobe autode puhul just nende omapärane disain ja ülimalt detailne viimistlus,“ lausus Vesterbacka.

Ta lisas, et näeb Nobe autodes suurt potentsiaali. „Sõiduki iga osa on tehtud selliselt, et seda oleks võimalik vahetada ja taaskasutada – see pole auto, mida mõnda aega kasutada ja siis lihtsalt autolammutusse viia,“ märkis ta.

Nobe mahutab korraga kolm reisijat ning ruumi jääb veel üle ka pagasi jaoks. Põhiaku ja mobiilne aku võimaldavad kombineerituna sõita ühe laadimisega maksimaalselt 270 km ja sõiduki tippkiiruseks on 110 km/h. Eelmüügis olevad elektrilised Nobe erimudelid on valikus kolmes erinevas värvitoonis: sinine, punane ja must. Käesoleva suve ja eesootava sügise jooksul on plaanis sõidukeid tutvustada mitmete pop-up väljapanekute kaudu üle Euroopa. Ühtlasi kogub ettevõtte veel augusti lõpuni investeeringuid ühisrahastusplatvormi FundedByMe kaudu. Esimesed erimudelite hulka kuuluvad sõidukid valmivad 2020. aasta keskpaigaks.