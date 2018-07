„Kuidas ma võiksin suuta magamistoas kauem kesta?“ küsis keegi Casanova nõu. Põhjalikult ja mitmekülgselt vastas GQ Doctor.

Ülemaailmselt on seemnepurskeni jõudmise keskmine aeg viis ja pool minutit. Seksuaalmeditsiinis on pandud paika, et seemnepurse on enneaegne siis, kui see juhtub vähem kui üks minut pärast vahekorra algust. Selle vastu on võimalik võidelda kolme teraapiavormiga: käitumuslik, psühholoogiline ja meditsiiniline.

Käitumuslikud tehnikad