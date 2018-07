Pähklid on levinud snäkk, mida pakkuda lennukipardal. Samas on paljudel inimestel pähklite vastu allergia, niisiis võib see tekitada eluohtlikke olukordi.

USA lennufirma Southwest Airlinesi jaoks on pisikeste pähklipakkide tervitussnäkina serveerimine olnud traditsiooniks juba 1970. aastatest. Kui viimasel ajal on mitmed lennufirmad arvanud pähklid oma menüüst välja, siis võis eeldada, et Southwest jääb pähklitele ikkagi truuks.

Kuu keskel andis Southwest Airlines teada, et kuigi pähklid jäävad igaveseks osaks nende DNA-st, siis arvestades tihedaid allergiajuhtumeid, loobuvad nad nende pakkumisest alates 1. augustist. Reisijad tasuta snäkist aga ilma ei jää – see asendatakse soolapulkade, küpsiste või krõpsudega.