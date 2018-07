Võiks ju arvata, et kui kellelgi on 1,5 miljonit eurot 1200-hobujõulise 16 silindriga superauto ostmiseks, siis on tal raha ka selle hooldamiseks. Siiski võib 18 000-eurone õlivahetusarve ka jõukal mehel kulmu kortsu võtta. Kõlab täpselt nii, et töökoja mehed teavad, et sul on raha – ning kasutavad seda heal meelel ära.

Maxim märgib, et ilmselt tundsid nii ka Las Vegase eksootiliste autode rendifirma Royalty Exotic Cars mehed. Nii otsustasid nad postitada YouTube’i video, kus Bugatti Veyronile tehakse korraline hooldus täiesti ise.

Et mootorile ligi pääseda, tuleb eemaldada tagumine õhuhajutaja ning mõned keredetailid. Seejärel selgub, et Veyronil on 16 õli äravoolukorki. Kui need avada, siis voolab välja 20 liitrit mullitavat naftasaadust. Mootorimahla asendamisel on ilmselt mõistlik suurustada ja kallata karterisse sünteetilist õli. Ja kui töö juba käimas, siis võiks ehk vahetada ka õhufiltrid.

Autorendifirma mehed hindasid, et Veyroni õlivahetus saaks kümnepallisel raskusskaalal hindeks kuus. Siiski oleks kasulik jätta see töö Bugatti enda sertifitseeritud töökodadele, maksku, mis maksab.