Veepüssimängud on sooja suve kohustuslik osa – vähemalt seni, kuni meid sunnitakse tööle minema ja kommunaalmakse tasuma, märgib BroBible. Nerfi Super Soaker on moodsa veesõjavarustuse parimaid relvi, suutes paisata neli veejuga 15 meetrit kaugusele. Aga pidev pumpamine ning rännakud vee juurde kaasnevad ka sellega.

Endine NASA insener Mark Rober on probleemi lahendanud, ehitades õhujõul töötava ja 2,1 meetrit pika Super Soaker’i, millega võiks ilmselt meeleavaldusi laiali ajada. Või metsatulekahjusid kustutada.

Esmalt ehitas Rober puust massiivse püssi, lisas sellele paar suruõhupaaki ja sai lõppkokkuvõttes Super Soaker’i, millel on survepesuri jõud. Kui allolevast videost vaadata, kuidas selle abil erinevaid asju purustatakse, siis tuleb küll nentida, et selle veejoa ette jääda ei tahaks. Ehitaja kinnitusel on see veepüss kaheksa korda võimsaim kui tuletõrjevoolik.