Ryanair on lennufirma, mis pakub madalaid hindu, kuid mille lisateenused võivad minna kalliks maksma. Samal ajal, kui pakutakse lende odavama hinnaga kui söögikord, 7 eurot, maksab nime vahetamine või muutmine lennujaamas 160 eurot ühel suunal. Üks väike viga võib maksma minna 320 eurot. Lennufirma pakub hetkel lennupileteid alates 7 eurot, mis tähendab, et ühe tähe parandamine võib maksta lennupileti 23 kordse hinna.

Samuti pakub easyJet hetkel soodushinnaga lende alates 30 eurost. Kuid kui reisijal on vaja vahetada nime lennupiletil, maksab see kõrghooajal – kui lend väljub vähem kui 60 päeva jooksul – 59 eurot. Seevastu võimaldatakse reisijatel muuta üksikuid tähti nimes tasuta.

Sarnane on olukord AirBalticuga, kus nime vahetamise tasu ühel suunal on 50 eurot – ent lubatud on tasuta parandada mõnetähelisi kirjavigu nimes. Sama kehtib ka meie enda Nordica Airlinesi puhul, mis samuti ei nõua tasu kahe tähe muutmisel, kuid lisab 60 eurot nime vahetamise eest.

Beebi pardal

Väikelapse pardale võtmine (kes istub lapsevanema süles) võib samuti maksta neli korda rohkem kui täiskasvanu lennupilet, vaatamata asjaolule, et nad isegi ei hõiva istekohta. Ryanair nõuab kindlaksmääratud tasu 25 eurot – rohkem kui neljakordne mõne lennu täiskasvanu pileti hind. easyJet küsib 25 eurot - umbes sama palju kui enamus kodulehel toodud odavaimate lendude hinnad – seevastu AirBaltic ja Nordica nõuavad mõistlikku tasu, 10% täiskasvanu pileti hinnast. Kodumaise lennufirmaga kaasneb veel hüvesid: lapsed saavad alates teisest eluaastast allahindlust kuni 33% piletihinnast ning neil on ka spetsiaalne noorte soodustus 12-kuni 25-aastastele (kaasa arvatud) reisijatele. Samuti pakub Nordica lapsesaatmisteenust 40 euro eest iga lend, juhul kui soovid oma lapse saata teises riigis elavatele sugulastele külla.

Väärtuslik pagas?

Eestlased tõenäoliselt juba arvestavad, et odavlennufirmade puhul peab pagasi äraandmise eest maksma – kuid üllatuvad, et mõnel juhul võib see maksta rohkem kui lennupilet ise. Ryanair küsib äraantava pagasi eest 40 eurot (kui teenus ostetakse lennujaamas – internetis on hind 25 eurot), mis on odavaima lennupileti viiekordne tasu. Reisijatele spordivarustusega on hind 40 eurot üks pagas ühel suunal.

Sarnaselt, kui osta teenus viimasel minutil ning mitte ette broneerida, küsib easyJet 53 eurot pagasi äraandmise eest; Nordica puhul tasuta ja AirBaltic kuni 50 eurot.

Istekoha valimise tasu? Ehk soovite selleks istuda