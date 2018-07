Küsimuse „kuidas vabaneda norskamisest?“ alltekst ongi paljude inimeste puhul „kuidas saaksin päästa oma suhte?“. Norskamine on näiteks Ühendkuningriigis needuseks umbes 40% täiskasvanutest ning paljude purunenud suhete, langevate libiidode, ärrituvuste ja päevaste unisuste otsene või kaudne põhjustaja. Keel, suu ja kurk tekitavad koos ideaalse amfiteatri, kus õhk saab sisse ja välja hingamise puhul vibreerida ja norskamise heli tekitada. Norskamist aitavad ennetada ja leevendada alljärgnevad viisid.

Norskamine võib olla tõsiselt tervistkahjustav tegevus ... eriti siis, kui sul on elukaaslane, kel magades pesapallikurikas voodi kõrval. GQ Doctor annab nõu selle kohta, kuidas öisest norinast lahti saada.

2. Väldi suitsetamist

Suitsetamine lõdvestab kurgulihaseid ja kahjustab nende verevarustust.

3. Väldi lõdvestavaid ravimeid

Antihistamiinid ja unerohud lõdvestavad lihased ja tekitavad kurgu ummistust.

4. Maga külili

Selili magades surutakse kurku rohkem kokku. Proovi toppida oma magamissärgi sisse selja taha tennisepall – kui veeretad end selili, siis sunnib ebamugavus sind kohe tagasi külili rullima.

5. Kontrolli alkoholitarbimist

Ka alkohol on lihaseid lõdvestav aine.

6. Vaata on särgikrae suurust

Kui krae suurus on üle 17 tolli, siis on särgi kandjal suurem norskamise risk, sest kael on paksem ja raskem. Vaata ka punkti 1.

7. Proovi ortopeedilist patja

Sellised padjad on kujundatud toetama pead ja kaela ning hoidma lõuga ettepoole.

8. Osta kõrvatropid

Voodikaaslasele, mitte sulle endale.

9. Kasuta nohuspreid

Kui sul on nohu ja nina umbes, siis kipub norskamine kergemini tekkima.

10. Soeta norskamise vastased abivahendid

Näiteks plaastrid, mis hoiavad sõõrmeid avatumalt jms.

11. Mine operatsioonile

Mõnikord on õhu läbikäiguteid vaja kirurgiliselt korrigeerida.

12. Koli teise tuppa