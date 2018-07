Võimalik, et sinagi oled kooli puutöötunnis omal ajal saaginud tappe just nimelt selle tööriistaga. Või on sul veel maal aidas selline abiline olemas. Aga igatahes on raamsaag selline klassikaline tööriist, mis aitab kodust meistrimeest ja isegi niisama nokitsejat tänase päevani.

Vikipeedia ütleb järgnevat: „Raamsaag on puidusaagimise käsisaag, mis koosneb puitraamist ja selle põskede vahele kinnitatud õhukesest saelehest. Saelehte pingutatakse pingutusnööri ja pööra abil. Raamsaagi kasutatakse peamiselt puidu pikisaagimiseks ja ka kõverate kontuuride saagimiseks. Tänu pingutatusele ei paindu ka õhuke saeleht läbi ning lõikejoont on kerge järgida. Saagides kasutatakse kogu saelehe pikkust. Raam on saelehe suhtes pööratav ega jää seega teele ette.“

Ehkki ka Wiki möönab, et traditsioonilist raamsaagi kasutatakse tänapäeval „suhteliselt vähe“, on sel ka mitmete moodsate tööriistade ees oma eeliseid. Nii mõnelgi puhul võib see olla käepärasem, täpsem ja sirgema lõikega kui moodsad tikk- ja ketassaed.

Allolevas videos näidatakse ette, kuidas iga mees saab endale ise traditsioonilise raamsae meisterdada. Töö nõuab vaeva ja täpsust, aga tulemus on seda väärt. Kasvõi selleks, et sõprade ees uhkeldada. Ikkagi omajagu hipsterite värk kah.

Videost näeme ka üht põnevat detaili, nimelt seda, kuidas puurimise abivahendina kasutatakse LEGO-klotsidest nurgikut ...