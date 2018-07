Apple’i fännid tagastavad oma tuliuusi ja vähemalt 2400 eurot maksvaid MacBook Pro sülearvuteid edasimüüjatele, sest need ei küüni kuidagi väljareklaamitud kiirusteni.

Business Insideri teatel andis Apple hiljuti välja uued MacBook Pro mudelid, millel on võimas Intel Core i9 protsessor. Kõige soodsam „üheksatuumaline“ maksab 2800 dollarit ehk 2400 eurot.

Aga tuliuue sülearvuti omanikud leiavad, et arvutil on raskusi väljareklaamitud 2,9 GHz kiiruse saavutamisega. Peamiselt seepärast, et läpaka sisseehitatud jahutussüsteem ei suuda pidada sammu selle tugeva kuumusega, mida i9 tekitab.