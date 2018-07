Maxim kilkab oma loo pealkirjas, et ühe värske uuringu andmetel on õlut joovad mehed teistest viljakamad. Avalõigus möönab väljaanne, et seemnerakkude tootmist hoogustab Itaalia viljakuskliiniku teatel „päevas ühe õlle ekvivalendi joomine“. ÕL Mehele meenutab, et Itaalia on pigem tuntud veinijoojate maana ja üleüldse võivad uudise taga taas olla alkoholitootjate endi karvased käed.

Uuring valmis Milano Policlinico haigla viljakuskliinikus ja selles osales 323 meespatsienti, kes pruukisid erinevates kogustes alkoholi. 30% neist jõi nädalas 1-3 drinki, 30% nädalas 4-7 jooki ja 30% libistas igal nädalal üle 8 napsi.

Leiti, et kahel rohkem alkoholi tarvitavate meeste grupil oli „märgatavalt kõrgem seemnerakkude kontsentratsioon“ kui neil meestel, kes tegid nädalas kuni kolm jooki.