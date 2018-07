Mehed, kes on ise uudishimust oma seemet näpuotsaga maitsnud, on saanud teada ... kuidas seda nüüd öeldagi ..., et sel pole just maailma kõige parem mekk, märgib Men’s Health . Õigupoolest on sperma maitset võrreldud näiteks pesuvalgendi või akuhappe omaga. Aga kas seemne mekki on võimalik kuidagi etemaks muuta? Kas linnalegend ananassi või ananassimahla imelise toime kohta vastab tõele? Ning kas leidub ka roogi, mis muudavad sinu jaoks õnneliku lõpuga suuseksi partneri jaoks õnnetu lõpuga suuseksiks – seda just maitseomaduste pärast?

„Lisaks sisaldab see valke ja aminohappeid. Selles on fruktoosi ja glükoosi (suhkrud), tsinki, kaltsiumit, C-vitamiini ja veel pisut toitaineid,“ selgitas Bennett.

Ja seemnerakud moodustavad seemnevedelikust vähem kui ühe protsendi.

Kuidas mõjutab spermat toitumine?

Kui maitseküsimus hetkeks kõrvale jätta, siis kindlasti mõjutab inimese toitumine märkimisväärselt tema ujujate kvaliteeti. 2012. aastal Oxfordis tehtud uuringus võrreldi kaht erineva toitumisstiiliga meestegruppi. Ühe grupi mehed sõid peamiselt punast ja töödeldud liha, rafineeritud teraviljatooteid, pitsat, snäkke, kõrge energiasisaldusega jooke ja maiustusi. Teise gruppi kuulusid mehed, kes sõid rohkem kala, kana, puu- ja juurvilju, kaunvilju ja täisteravilju. Mõistagi oli teise grupi meeste sperma märgatavalt liikuvam ja seeläbi viljakam.

Kuidas aga mõjutab toitumine sperma maitset?

„Kõik, mida me manustame, olgu see toit, jook, tubakas või muu, kaldub mõjutama meie kehavedelike ja sekreetide maitset ning lõhna,“ sõnas Bennett. Ehk: söödav mõjutab nii higi, sülge kui ka – jah – spermat.

Kõik taandub happelisuse tasemetele: sperma on aluseline ehk selle pH on enamasti üle 7. Selleks on hea põhjus: kuna naise tupp on loomu poolest happeline, siis aitab sperma pH seda seal keskkonnas kaitsta ning nii kindlustada edu inimkonna paljunemisel.

Kuna sperma on alus, on seemnevedelikul mõru maitse. Lisaks mõjutab maitset ka tarbitav vedelikukogus. Mida rohkem mees vedelikku tarvitab ja hüdreeritum on, seda suurem on tema toodetava seemnevedeliku kogus. Ning ka maitse on rohkem vett (mitte õlut) joovate meeste seemnel parem.

Kuidas siis on: kas ananass parandab sperma maitset?

Jah ja ei. „Kuulujutt vastab osaliselt tõele,“ nentis Bennett. „Kuigi sel teemal pole tehtud teaduslikke uuringuid, võivad kõik suhkrut sisaldavad vedelikud ja toidud mõjutada seemnevedeliku fruktoosi- ja glükoosisisaldust ja pH-d piisaval määral, et see oleks tajutav.“

Ananass on üsna happeline ning selle rohke söömine või ananassimahlana joomine võib leevendada sperma kibedat maitset. See kehtib ka teiste happeliste puuviljade puhul nagu näiteks sidrun ja jõhvikas.

(Pixabay)

Kas leidub veel toite, mis maitset parandavad?

Reeglina on just puuviljad mehe sõbrad – ülalmainitud fruktoosi ja glükoosi pärast.

„Looduslikult magusad puuviljad nagu kiivid, mustikad ja luuviljad (ploomid, virsikud, datlid, nektariinid) parandavad samuti su maitset,“ kinnitas doktor Bennett.

Lisaks võivad maitset magustada erinevad ürdid ja maitseained: kaneel, nisuoras, piparmünt, rohemünt ja petersell. Ja aitab ka üks juurvili: kuna seller sisaldab palju C-vitamiini, aitab see loputada spermast välja soolast maitset.

Milliseid toite peaks vältima?

Bennetti sõnul erituvad inimese kehavedelikesse mõrkjad ained sellistest asjadest nagu kohv, tubakas, alkohol ja marihuaana. Soolast ja teravat maitset tekitavad punane liha, piimatooted, šokolaad spargel, brokoli ja spinat. Sparglit söönud teavad, kui ebameeldiva leha see näiteks uriinile tekitab. Sama kehtib sperma kohta.

Millal uus dieet mõjuma hakkab?

Kui tahad toitumise abil oma sperma maitset parandada, siis võta teadmiseks, et efekt ei avaldu silmapilkselt. Uroloogi sõnul kulub selleks päevi või isegi nädalaid.