Ryanairi ajaloo skandaalseimad reisitõrked on figureerinud pealkirjades juba alates eelmise aasta septembrist. Käesolev streik mõjutab ühtekokku ligi 65 000 reisija plaane, kuid lennuhüvitisettevõtte Skycop juhi Marius Stonkuse sõnul ei paku tänased Euroopa Liidu õigused kannatanud reisijatele piisavat kaitset.

„Streike käsitletakse erakorralise asjaoluna, mistõttu ei ole Ryanairil kohustust maksta kuni 600 euroni küündivat moraalse kahju kompensatsiooni. Reisijatele tekitatud moraalne ja rahaline kahju on tegelikult veelgi suurem. Kutsume kõiki Ryanairi reisijaid üles kontrollima oma reisi infot ning pidama meeles, et lennufirmal on kohustus kanda hoolt iga reisija eest, kes peab oma lennu väljumist ootama vähemalt kaks tundi – serveerida sööki ja jooki, tagada ligipääs Internetti ning vajadusel korraldada ka majutus,“ sõnas ta.

„Ryanair uhkustab oma suureneva kasumiga, kuid ettevõtte rahalisi auke lapivad alamakstud töötajad ja klientide tühistatud suvereisid. Sellised juhtimispraktikad ei saa jätkuda, sest vaid puhanud ja rahulolev töötaja saab tagada, et Ryanair suudab turvaliselt teenindada iga-aastaselt 130 miljonit reisijat,“ lisas Stonkus.