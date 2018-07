Iga mees peaks suutma päästa iseenda elu, kirjutab Art of Manliness. Oma füüsilise suutlikkuse hindamisel on heaks mõõdupuuks ja sihtmärgiks viis konkreetset verstaposti. Saad nendega hakkama – oled ellujääja. Kui ei, siis on sul vähemasti siht, mille poole pürgida.

1926. aastal kirjutas rammumees ja kehakultuuri entusiast Earle Liederman raamatu „Endurance“ (eesti k „vastupidavus“ või „kestvus“). Raamatus leidis Liederman, et iga mees peaks olema füüsiliselt piisavalt vormis, et hädaolukorda sattudes suuta iseenda elu päästa.

Ta pani kirja viis konkreetset standardit ehk võrdlusalust, mis näitavad, kas mees on oma ülesannete kõrgusel. Ükski neist ei eelda, et mees surub rinnalt 200 kilo või saab rannas kuuspakikõhuga uhkeldada. Ei: standardid keskenduvad sellele, et mehel oleks piisavalt jõudu ja vastupidavust, et end hädast välja joosta, ujuda või sikutada. Kui sul on vaja konkreetset trennieesmärki, siis võid alustada Liedermani viisikust.