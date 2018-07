Euroopa Komisjon (EK) on avastanud tõendeid, et autotootjad manipuleerivad 2020. aastal jõustuvate uute heitgaasiemissioonide standardite tarbeks juba testitulemustega. Kui lauaulatuslikuks Dieselgate’iks paisunud petuskandaalis püüti heitgaase näidata tegelikust puhtamatena, siis nüüd kasutatakse Financial Timesi teatel „trikke“, et testitulemused oleksid hullemad kui tegelikkus.

Volkswagen jäi 2015. aastal vahele nn katkestusseadmete kasutamisega – tarkvara oli loodud selleks, et heitgaasiemissioonide testid näitaksid nõuetele vastamiseks võimalikult madalaid tulemusi. Sedakorda aga näitavad EK andmed, et autotootjad rakendavad uut taktikat – sisuliselt „endakatkestusseadmeid“ –, et testidel võimalikult halvasti esineda.

Brüsseli teatel on olemas „selge risk“, et autotootjad tekitavad 2020. aastaks emissiooninäitajates „kunstliku tõusu“. Nimelt on 2020 üleminekuaasta ja selle seisuga pannakse kirja uued standardid, mis edaspidi kehtima hakkavad.