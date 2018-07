Looduses ringi liikudes on tähtis mitte ära eksida. Loomulikult võib ka päikest jälgida, aga mõistlikum on õige suuna leidmiseks ning vajadusel kursile tagasisaamiseks kasutada kompassi. Selle võib ka äpina telefoni laadida, aga puhuks kui aku saab tühjaks või juhtub muud ootamatut, võiks olla kaasas abiline, mis kannatab vett ning põrutusi ega sõltu telefoni vastupidavusest.

Matkale minnakse enamasti mitmekesi, aga metsa avastades võib juhtuda, et kaldud kursilt kõrvale ega leia enam kaaslasi üles. Siin on hõikumisest märksa suuremaks abiks vile. Kui oled matkal üksi, telefonil levi pole ning vaja peaks minema abi, on samuti esmane võimalus anda endast märku vilega.

3. Akupank

Kui võtad kaasa elektroonikat, näiteks telefoni, GPSi või nutikella, on tarvis neid laadida. Et metsas ja rabas elektrit pole, tuleb see akupangaga kaasa võtta.

4. Termospudel

Matkates tuleb regulaarselt juua vett. Lisaks janu kustutamisele võib vett olla vaja ka näiteks haava puhastamiseks. Matkal võiks olla kaasas mugav ning korralik temperatuuri hoidev termospudel, mis mahub hästi kotti ja ei leki. Külma ilmaga võiks pudelis olla kuum tee või puljong.

5. Taskusoojendaja

Isegi suvel võib hakata matkal ootamatult külm. Võta igaks juhuks kaasa väike universaalne taskusoojendaja, millega saad kätele, jalgadele või kõrvadele sooja anda.

6. Tuulekindel süütaja

Toiduvalmistamiseks või sooja saamiseks on vaja tuld. Tikud ei ole metsas tulesüütamiseks parim lahendus, pigem võiks kaasas olla tuulekindel süütaja. Enne matkale minekut tuleks veenduda, et piirkonnas üldse tohib hetkel lõket teha.

7. Väike küttekeha

Pärast pikka matkapäeva tahaks sooja toitu ja hommikul telgis ärgates kuuma kohvi või teed. See, kas kaasa võetakse katelok, gaasiga küttekeha, minigrill või midagi muud, on juba maitseasi, peaasi, et oleks väike ja kerge.

8. Multitöörist

Metsas võib igasuguseid asju juhtuda. Võta kaasa multitööriist, kus on lisaks noale ka teisi tööriistu, mida erinevates olukordades kasutada.

9. Pealamp

Valged ööd on müüt, kui oled öösel elektrita keset metsa. Patareidel töötav lamp peab olema kaasas igal juhul, aga taskulambist paremgi on pealamp, mis on stabiilselt paigas. Lampe on erinevas suuruses, erinevate valguste ja funktsioonidega, igaüks peaks leidma endale sobiliku. Et pealamp alt ei veaks, hoolitse, et kaasa saaksid laetud akud või uued patareid.

(Pixabay)

10. Reisihambahari

Hambad vajavad hoolt ka metsas. Tavalist hambaharja on tüütu kaasas kanda, parem lahendus on reisihambahari, mis on tugev, kuid võtab vähe ruumi.

11. Sääsetõrjevahend

Parim kaitse sääskede eest on kihiline riietus, aga ainult sellest ei piisa. Paki kaasa kas looduslik (nt nelgiõlist ja lavendlist) või keemiline tõrjevahend, viimased hoiavad enamasti eemal ka puugid.

12. Telk

Eestis pole lageda taeva all magamine sademete rohkuse ja ilma heitlikkuse tõttu mõistlik, seega tuleks kaasa võtta praktiline, väike ja kerge telk. Metsamatkale sobib pigem kuppeltelk, aga kui sõidetakse matkama kaugemale, näiteks polaaraladele, on parim tunneltelk. Vali minimaalselt 2000-millimeetrise veekindluse näiduga telk (see peab väikesele vihmasabinale vastu), aga võimalusel eelista sellist, mille number on 3000 või rohkemgi, nii on kindel, et jääd ka suurema saju juures kuivaks. Kui matkad ka pärast suve, vali kas kolme aastaaja telk, mille põhi on justkui plastribadest punutud kangas, või hoopis külma aja telk, mille põhi on nailonkangast. Isegi värv pole vähetähtis – metsa sobib kõige paremini looduslikku tooni telk.

13. Matkamatt

Võta kaasa kas tavaline matkamatt või isetäituv madrats, peaasi, et oleks võimalikult väike ja kerge. Külmal ajal võiks olla matil ka alumiiniumiga soojaisolaator.

14. Magamiskott

Matka magamiskott peab olema eelkõige kerge ja väikeseks kokkupakitav, aga jälgida tasuks ka temperatuuritähistusi. Reeglina on märgitud madalaim ja kõrgeim ekstreemtemperatuur, soovituslik on valida selline kott, mille puhul kahe äärmuse keskmine on matkal kõige tõenäolisem. Kui valid sulgtäidise ja sünteetilise täidisega magamiskoti vahel, tasub teada, et esimene on küll looduslik, aga muutub märjaks saades täiesti kasutuks (märjad suled ei pea sooja). Sünteetiline materjal hoiab sooja ka niiskena.

15. Matkakott