18ndast sajandist kuni 20nda alguseni pidid õhuavarustesse soovijad kasutama kuumaõhupalli ehk aerostaati või hiljem ka dirižaablit ehk tsepeliini, kirjutab BroBible. Kui aga 1930ndatel viimastega mitu katastroofi toimus – näiteks Hindenburgi hukk 6. mail 1937 – ja lennukid üha arenesid, kadusid õhulaevad vaikselt unustusehõlma. Aga 80 aastat hiljem püüab üks sellesarnane õhulaev korraldada triumfaalset naasmist.

Airlander 10 on heeliumõhulaev, mis osalt helikopter ja osalt lennuk. Maailma suurima õhulaeva looja on Briti lennundusettevõte Hybrid Air Vehicles Limited (HAV). 33 miljonit dollarit maksnud õhusõiduk on ligi 100 meetrit pikk ehk mitukümmend meetrit pikem kui maailma suurim reisilennuk Airbus A380. Ühtlasi võib pilte uurides veenduda, et teatud vaates näeb see lennuagregaat välja nagu tohutusuur tagumik.

Airlanderit viib edasi neli diiselmootori jõul liikuvat propellerit ja kiireid ärireise sellega teha ei saa. Näiliselt Kim Kardashiani tuharatest inspireeritud masina tippkiirus on vaid 146 km/h. Sõiduk on õhus kuni kolm päeva järjest ja kujutab seega eeskätt õhus liikuvat luksusjahti. Kruiisi käigus saab nii õhku tõusta kui maanduda ükskõik milliselt pinnalt, olgu see kasvõi jää, liiv või vesi.

Ülimugavasse ja luksuslikku salongi mahub 19 reisijat. Seal on meeldivad einestamisalad hingematvate panoraamvaadetega, lisaks ka taevabaar ja lõpmatuse saal. Ka on salongil klaasist põrandad, et reisijad saaksid Maa kohalt üle libisedes nautida vaateid koduplaneedile. Privaatsetest sviit-magamistubadest avanevad samuti horisondist horisondini vaated.

Käesolev lugu algas tagasivaatega 1930ndate lennukatastroofidele, eksole. Noh, paistab, et ka aastal 2018 pole inimkond siiski suutnud dirižaabli juhtimist täielikult ära õppida. Augustis 2016 esimese lennu teinud Airlander 10 on sellest alates kaks korda avarii teinud. Sõidukil on seni selja taga kuus edukat katselendu, aga enne reisijateveo alustamist peab see koguma 200 õnnetusevaba lennutundi.