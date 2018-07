Ehtne ja soe puitpõrand on iga kodu kaunistuseks. Õigeaegselt parandatud ja regulaarselt hooldatud laudpõrand on pikaealine ja selle koristamine kerge.

Põrandaremondi mastaapsus võib hirmu peale ajada, sest halvemal juhul tuleb terve põrand üles võtta ja tube ei saa mõnda aega kasutada. Kui viletsas seisukorras on vaid üks koht, võetakse lahti ainult kahjustatud lauad. Üks jupp tasub näidiseks vanamaterjali lattu või puitmaterjali kauplusse kaasa võtta. Kui vähegi võimalik, püütakse vanad lauad asendada samaväärsetega. Kui põrandat on palgatud taastama puidurestauraator, hoolitseb tema vajaliku materjali ja tarvikute hankimise eest.

Kui varbad külmetavad

„Vanades majades on tihti probleemiks põrandast õhkuv külm ja tuuletõmbus. Sellisel juhul kangutatakse põrandalauad sõrgkangiga lahti, alustades seina äärest. Lauad nummerdatakse hoolikalt, sest need on aegade jooksul igaüks isemoodi ära vajunud," räägib puusepp. Seejärel uuritakse alustalade/laagide ja soojustusmaterjali seisukorda. Kui vana soojustus tuleb välja vahetada, siis mitte tingimata uut tüüpi materjalide vastu. Kui põranda all oli saepuru, võib talade vahed näiteks sobiliku höövlilaastuga täita, kuid võib kasutada ka tselluvilla, ekovilla ja/või linasoojustust.

Klaasvilla Lehtonen vanades hoonetes ei kasutaks. Ka ei poolda ta puistevilla, kuna paigaldamise metoodikast johtuvalt võib materjali sisse jääda nn õhutaskuid. Parem on kindla peale välja minna ja soojustus käsitsi paika toppida. Höövlilaastud katab meistrimees aurutõkkepaberiga ja tuuletõmbe vältimiseks isoleerib seinaääred tihti veel linakiudsoojustusega.