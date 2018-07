Väljend „fight fire with fire“ ehk „võitle tulega tule vastu“ saab metsatulekahjudega kimpus, ent innovatiivsetelt rootslastelt üha uusi tähendusi. Alles sai teatavaks, et Rootsi päästjad süütavad põlengute ohjamiseks ka ise metsa – nii luuakse tule liikumise teele metsata ala. Nüüd aga on selgunud, et Rootsi kasutab metsatulekahjude kustutamiseks ka hävituslennukeid ja summutab leeke pommidega.

Popularmechanics kirjutab kohalikku meediat vahendades, et Kesk-Rootsit kimbutavad juba mitmendat nädalat ulatuslikud metsatulekahjud. Älvdaleni lähistel põlev metsaala on keeruka maastikuga ja tuletõrjujatel on sellele raske ligi pääseda. Hullem veel: tulekahju möllab vanal sõjaväe polügoonil, kus on ka plahvatamata laskemoona ja sestap on päästjatel põlengualale eriti ohtlik läheneda.

Rootsi õhujõud saatsid lendu Gripeni hävituspommitajad, mis olid varustatud GBU-49 laserjuhitavate lennukipommidega. Ligi 3000 meetri kõrguselt visati üks pomm alla: see plahvatas ning lämmatas leegid kuni sajakonna meetri raadiuses lõhkemiskohast.