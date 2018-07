ÕL Mehele toimetaja tunnistab, et on paar aastakest mõtisklenud selle üle, kuidas saaks auto roostetava talverataste komplekti värske värvi alla – aga pole viitsinud-raatsinud rattaid velgede ning rehvide lahutamiseks ja hiljem uuesti liitmiseks kummiposti viia. Paistab, et sellistele kopikakoidele ja laiskvorstidele on sobiv lahendus olemas.

Keegi Imguri kasutaja sai oma maasturile kuskilt prügimäelt roostetavad veljed koos rehvidega. Temagi jäi mõttesse: kuidas veljed ära värvida nii, et värviga rehve kokku ei mäkerdaks?

Leitud lahenduse põhjal saame koostada sellise tööjuhendi: