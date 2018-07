„Kuidas on võimalik, et mõned loomad, näiteks kängurud, pullid ja osad ahvid võivad saada nii lihaseliseks, kuigi nad ei söö peaaegu üldse valkusid?“ küsiti Redditi rubriigis „Selgita, nagu oleksin viieaastane“. „Ei saa öelda, et nad ei sööks valkusid, aga nende menüü koosneb toitudest, milles on vaid väike kogus valku,“ kõlas üks vastustest. „Nii et nad söövad seda PALJU. Ning neil on sellised seedesüsteemid (ja lihased), mis on arenenud selliseks, et suudavad saada söödavast maksimaalset kasu.“ Keegi vastajatest viitas ka järgnevale tõigale: pullid ja möiraahvid saavad end iseenesest põkiks treenida, kuna nad ei istu päev otsa arvuti ees selle klahve toksides.

Samas: ka tippsportlased ei istu ju päev otsa arvuti ees, vaid pigem jõusaalis. Ning peavad lihaste kasvamiseks tonnide kaupa proteiini sisse ajama. Nii ju lihased tekivad, kas pole?

NuftiMcDuffin märkis, et ka kõik taimerakud sisaldavad valkusid. „Mitte tingimata palju, aga piisavalt, kui süüa neid päev otsa ja kui keha suudab jagu saada valkudega kaasnevatest kiudainemassidest,“ selgitas ta. Arvatav asjatundja tõi välja, et lehtsalat ja kapsas sisaldavad 1% valku, mis tähendab, et päevase valgukoguse saamiseks peaks inimene sööma neid viis kilo päevas – eeldusel, et kõht kogu selle rohelise massi ära suudab seedida. „Kõlab nagu väga palju, aga karjaloomad enamasti söövadki palju rohkem kui meie,“ nentis ta. (Pixabay) Heina valgusisaldus võib olla isegi 10% ringis – kuna see on kuivatatud, siis on proteiin korralikult kontsentreeritud. Oluline veisesööt maisisilo sisaldab 5% valku – ning karjakasvatajad segavad seda jõusööta tehes veel näiteks valgurohket soja, taimeõli valmistamise kõrvalsaadusi või teisi valgurohkeid taimi.