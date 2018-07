Aga mis need aviaatorid üldse on – ja kuidas on asjaga seotud kuulus Ray-Ban? Viimati (ÕL Mehele 6. juulil: „MEESTE PÄIKSEPRILLIMOOD SUVEL 2018: retro, sport ja unisex“) jäi meil ülevaade aviaatorprillide päritolust väga pinnapealseks. Parandame selle vea.

Käisime hiljuti prillipoes meeste selle hooaja päikseprillitrendidega tutvumas ja saime kinnitust, et muuhulgas on praegu moes vana kooli sillaga aviaatoriprillid. Seoses selle stiili looja ja ühe kõige tuntuma päikseprillide brändi Ray-Bani viimase kampaaniaga vaatame natuke aviaatorite sünnilukku.

Wikipedia andmetel asus USA õhujõudude kolonel John A. MacCready koostöös New Yorgis tegutseva meditsiiniseadmete tootja Bausch & Lomb’iga 1929. aastal välja töötama lennundusse sobivaid päikseprille. Need pidid vähendama segamist, mida lendurite silmadele tekitasid taeva tugevad sinised ja valged toonid. Koloneli jaoks oli oluline faktor ka prillide uduseksminemine, mis suurtes kõrgustes märgatavalt nähtavust halvendas.

Prototüüp valmis aastal 1936 ja sai nimeks „Anti-Glare“. Sel olid plastraamid ja rohelised klaasid. Kaks aastat hiljem pandi neile okulaaridele ka põrutusekindlamad klaasid.

Aga vahepeal, 1937. aastal, lõi Bausch & Lomb prillide ja päikseprillide brändi Ray-Ban. Sõjaväe jaoks loodud anti-glare’id said 1939. aastal metallraami ning see komplekt patenteeriti Ray-Ban Aviatori nime all. Läbi ajaloo on Aviator ja Wayfarer olnudki Ray-Bani kõige tuntumad tooted.