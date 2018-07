Linnamaasturite buumil lõppu ei paista. Eestis müüdud uutest sõiduautodest moodustasid need AMTELi värsketel andmetel tänavu esimesel poolaastal tervenisti 36,7%.

Võin enda kohta vist maasturiskeptik öelda küll. Ka Santa Fe puhul ma ootusi esialgu üles ei kruvinud: 2,2-liitrine diiselmootoriga D-segmendi linnamaastur, mida iseloomustavad klassikalised väljendid nagu „silmapaistev disain”, „värskeimad ohutuslahendused” ja „suurepärane hinna-kvaliteedi suhe“ sobitub üsna täpselt lihtsalt toredate (suurte) pereautode sahtlisse.

Ehk oligi hea, et jäin neutraalseks, sest nii oli kohta üllatusele. Esimene „ohoh!” emotsioon ei lasknud end kaua oodata: uue Santa Fe värske välisdisain on kõige paremas mõttes pilkupüüdev ja stiilne.

Barcelona lähistel Sant Llorenç del Munt i l’Obac’i looduspargi lähistel proovisõidule minnes sai aga peagi selgeks, et siin ei räägi me ainult välimusest. Uus Santa Fe on suure tõenäosusega üks linnamaasturite segmendi edukaid uustulnukaid.

Vaikne ja noobel Santa Fe

Meie käsutuses oli 2,2 l diiselmootoriga 8-käigulise automaatkäigukastiga 200 HJ nelikveoline tippvarustuses Santa Fe. Tänasel diislitapuajastul julgeb Hyundai endiselt panustada suurtele diiselmootoritele, arendades neid saastevabamaks ja kütusesäästlikumaks.

Kuna esimene osa trassist kulges kiirteel, sai tähelepanu pöörata sõitjateruumile. Meeldivalt minimalistliku disaini ja materjalivalikuga on loodud nooblilt mõjuv keskkond, mida paljud tootjad oma turundusmaterjalides kuulutavad, kuid teps mitte kõik ei saavuta.

Samuti oli kabiinis kõrvupaitavalt vaikne – mürataseme vähendamisele on neljanda põlvkonna Santa Fe arendamise käigus ekstra tähelepanu pööratud. Seda, kuidas kodumaistel teedel rehvimüraga lood on, peab kunagi hiljem järgi proovima.