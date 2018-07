Smegma on peenise eesnaha alla kogunev mass, mis sisaldab rasunäärmete eritisi ja surnud naharakke. Tulemuseks on valge juustulaadne aine. Sealjuures tähendab smegma iroonilisel kombel kreeka keeles seepi. Kui aga selline mass eesnaha alla tekib, pakub see head pesitsemis- ja paljunemispaika bakteritele.

Inglise keeles penis cheese ehk peenisejuust, ametlikult smegma, Eesti rahvasuus kabjavõie – see on eeskätt puuduliku ihuhügieeniga mehe peenisepea alla kogunev võikalt lehkav eritis. Aga kuidas see tekib, mida sisaldab ja kas smegmat saab vältida? Men’s Health aitas spetsialistide abil seda uudishimu rahuldada.

Kas smegma on levinud?

Jah. Kõigil meestel on naharakke ja rasunäärmeid. Õigupoolest on neid naistel ka ja nii tekib vastavat ainet ka neil.

Algselt on smegmaks muutuv ihuõli see vedelik, mida keha eritab, et suguelundeid libedamaks muuta ja nende kuivust vältida. Nii ei pruugi smegma olemasolu tingimata tähendada, et mees on eriline räpakoll – ta peaks end lihtsalt veidi põhjalikumalt pesema.

Iseenesest on smegma üsna kahjutu. Aga kui lasta sel koguneda, muutub see kõvemaks massiks ja tekitab halba lõhna. Lisaks lehale võib see tekitada nahaärritust ja isegi pisikesi vigastusi, mistõttu inimene muutub vastuvõtlikumaks suguhaigustele.

Veel hoiatavad arstid: kui lasta smegmal väga pikalt koguneda, siis võib juhtuda, et eesnahk kleepub peenise külge ja meest ootab valurikas käik arsti juurde. Võeh.

Kuidas smegmat ennetada ja „käidelda“?