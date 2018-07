Uber avaldas tänavu nimekirja kõige levinumatest asjadest, mida inimesed nende autodesse on unustanud ning kõik need olid mingit sorti esemed, peale ühe – okse. Pole ka väga üllatav, märgib BroBible. Tellivad ju väga paljud inimesed äpi kaudu auto, kui nad enam ise sõita ei suuda ega tohi. Ning paljud ei suuda koduse vetsuni oodata, et kalli raha eest sisse joodud alkohol suu kaudu uuesti väljutada.

Nii kutselised kui äpitaksojuhid on valmis kõigeks, et vältida purupurjus inimeste sõidutamist – kuigi see võib mõnikord töötada nende endi kasuks. Ettevõte püüab juhte aidata, töötades välja rakendust, mis peaks suutma määrata autosse istuva reisija joobeastet. Siiski pole mingit garantiid, et juht ei pea aeg-ajalt tagaistmelt okset avastama.

USAs maksab salongipuhastus 150 dollari ringis ja see nõutakse kliendilt sisse. Osad juhid teevad aga puhastustöö ise ära ja pistavad raha oma taskusse – ning tuleb välja, et mõned kasutavad seda süsteemi ära ja tüssavad protsessi käigus kliente.

Miami Heraldi teatel on tõusev trend „oksepettus“. Ehk Uberi juhid saadavad firmale võltspilte täisoksendatud autoistmetest ja taotlevad hüvitist. Ajaleht suhtles mitmete inimestega, kes on saanud väljateenimata lisaarve. Üks neist nentis, et ettevõte hoiab pea alati oma juhi poole.

Pole teada, kui levinud selline pettus on, aga kui sa selle ohvriks langemist pelgad, siis on ilmselt soovitav pärast sõidu lõppu igaks juhuks puhast istet pildistada.