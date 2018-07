Estraveli tootjasuhete juhi Kristi Kuke sõnul mõjutab Eesti suveilm tugevalt puhkusereisijate valikud — jahedal suvel suureneb nende inimeste arv, kes soovivad puhkuse ajal mõnda soojemasse sihtkohta reisida, eelkõige suureneb huvi viimase hetke soojamaareiside vastu.

Kui suvi on soe, nagu tänavu, siis puhatakse rohkem Eestis ja lähiriikides. Reisipäringuid, kus küsitakse spetsiaalselt jahedat kliimat, esineb pigem harva, kuid soovijatele leiavad on kindlasti olemas sobivad sihtkohad.

Jahedama ilma nautijatel soovitab Kukk külastada lõunapoolkera, näiteks Uus-Meremaad, Tšiilit, Argentiinat, aga ka Islandit, Fääri saari, Gröönimaad või Alaskat. Sellist ilma leiab ka lähemalt, näiteks Šotimaal Aberdeenis on juuli lõpus temperatuur veidi alla 20 kraadi.

GO Traveli toote- ja turundusspetsialisti Kädi Puparti sõnul erineb tänavune suvi eelmisest küll kardinaalselt, kuid tendents jahedama aja peale ette mõelda ning talvereis pikalt ette broneerida on püsima jäänud. “Seoses kestva kuumalainega ei ole vähemalt meie klientide hulgas esile kerkinud neid, kes sooviksid koheselt Antarktikasse emigreeruda,” räägib Pupart. “Ka need, kes panustasid kehvale suvele ja nüüd näiteks Lõuna-Euroopas suvitavad, ei otsi ju ainult päikest ja sooja. Puhkus on midagi palju enamat! Vaatamisväärsused, teine kultuur, külalislahke rahvas, maitsev toit ja teenindav personal. Ei mingeid musti nõusid ega pesu pesemist,” lõpetab ta.

Ka Novatoursi kogemuse põhjal ei muuda inimesed oma reisiplaane nii kiirelt, eriti siis, kui reis oli pool aastat ette broneeritud. “Me alustasime suvehooaja reiside müüki juba mullu oktoobris ja alates müügi avamisest kasvas oluliselt nende reisijate hulk, kes broneerivad paketi enam kui pool aastat ette,” kommenteerib ettevõtte turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg. “Kliendid väärtustavad varajaste broneeringute tegemise võimalust. See kindlustab suurema reisipakkumiste ja hotellide valiku ning soodsamad broneerimistingimused.”