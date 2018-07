Kui esimene raputus oli möödunud, riputati elegantsele lõvile külge hinnalipik, mis taaskord üllatas ja näitas, et konkurentidele ei jäeta hingamisruumi: „Passat, paki asjad!”

Peugeot 508 on tootnud juba kolm üllatust. Genfi autonäitusel toimunud esmaesitlusel võlus Peugeot’ uue sedaankupee disain nii mõnegi autoajakirjaniku: „Oh my, it looks … pretty!”

Uku Tampere proovis Monaco teedel ära uue põlvkonna Peugeot 508 sedaankupee. Uustulnuk üllatab oma sõidetavuse, mugavuse ja muidugi rabava disainiga. Eestis algavad 508 hinnad 27 700 eurost ja baasvarustuses on nii automaatkast kui rikkalikult mugavuslisasid.

Kolmanda üllatuse tõid serpentiinina üle mägede vingerdavad mägiteed – eales ei oleks arvanud, et sellist sügavat mootorihäält toodab ning suurt autot veab nii hoogsalt üksnes 1,6-liitrise töömahuga mootor.

Astub sõidukiklassi preemiumpoole kandadele

Peugeot ei jäta ruumi arutada, mis suunitlusega uus 508 on. See on loodud selgelt sportlikuks. Auto sportlikkust rõhutavad nii Peugeot tiimiliikmed, auto disain kui ka selle sõiduomadused. Eelmise põlvkonna 508 diivanlusega ei ole siin seost.

Uus Peugeot 508 proovib tõepoolest astuda kannale sama sõidukiklassi preemiumpoole esindajatele ning muidugi põhikonkurendile, VW Passatile. Välismõõtmeid, teljevahet ja kogupikkust kõrvutades on need kaks – 508 ja Passat nagu ühest lastekodust. Võrreldes Passatiga on Peugeot 508 5 cm madalam. „Sportlik”, palun väga.

Sõidupäevale eelnenud pressiüritusel võeti korduvalt jutuks viienda seeria BMW. Ei saa pahaks panna, sest viies seeria on selles klassis omamoodi etalon – segu sportlikust sõidunaudingust ning tipptasemel viimistlusest.

508 loojad ei tee saladust, et just sinna mängumaale uustulnukaga sihitaksegi. „Säravvalge pesu, aga Dosia hinnaga,” rääkis meile kunagi populaarne telereklaam. 508 kontekstis siis nagu viienda seeria BMW, aga Peugeot’ hinnaga. Julge väide.

508 kabiin on sarnaselt teistele uue põlvkonna Peugeot’dele kosmoselaevast inspireeritud. Ulmeline kokpit ei pruugi kõigile sobida, kuid on kahtlemata omanäoline ning mis peamine – juhi istekohalt ergonoomilisuse musternäide.

508 sõitjateruumi materjalidele ning viimistluse kvaliteedile ei ole midagi ette heita. Kõik on soliidne, naginatevaba ja vaikne ning püsib sellisena ka halval teekattel. Detailide viimistlus on korrektne ning kannatab võrdluse preemiumklassi masinatega välja küll.

Aga preemiumklassi tunnet raputavad sõna otseses mõttes kaevuluugid ja koledamad augud. Auto vedrustus on ühtaegu tee pikkadel lainetustel õõtsuv, samas kurvides ja teravatel ebatasasustel jäik. „Sportlik”, palun väga. Mitte et BMW viies kuidagi teistmoodi toimetaks.