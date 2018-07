Kuumade ilmadega on isegi mitu korda päevas jaheda duši all käimine nii vajalik, kasulik kui lihtsalt meeldiv. Duši alla võib muide minna ka kahekesi – nagu paljud paarikesed väga hästi teavad. Mis siis, et suure osa dušikabiinidest on kitsavõitu, sest need on mõeldud vaid ühele inimesele. Koos pesemise puhul peaks mees arvestama naise vajaduste, soovide ja harjumustega, mida aga sageli ei märgata või ei taibata teha. Men’s Health vahendab naisterahva poolt kirja pandud 14 tõdemust, keeldu ja käsku mehele koos duši all käimise kohta.

3. Jah, seep on libe ja lõhnab hästi, aga ka see pole mõeldud tuppe sisestamiseks. Seebitamise ajal hoia käsi sealt eemale.

4. Kui sa ei lase mind piisavalt sooja veejoa alla, siis võib juhtuda, et mu rinnanibud külmuvad küljest.

5. Sinu arvates võib olla seksikas mind vastu seina suruda, aga kahhelplaadid on JÄÄKÜLMAD.

6. Kui sa mind üles tõstad või sülle katsud võtta, siis suudan vaid mõelda sellest, kui piinlik ja imelik oleks, kui mu korterinaaber avastaks mõne aja pärast dušikabiinist meie surnukehad. Ehk peaksime kandma kiivrit?

7. Jah, see on parim aeg suuseksi paluda, sest ma näen oma silmadega, et su peenis on äsja pestud ja puhas.

8. Ma ei jäta oma hügieeniprotseduuridest midagi tegemata puhtalt seepärast, et sina oled ka siin. Naha koorimine, palsami kasutamine jne – nii ma ilusa ja pehmena püsingi.

9. Sa võid mu seebiste tissidega mängida küll, ma tean, et need on tõesti imelised. Aga üle kolme minuti ma sulle seda lubada ei saa, pesta on ka vaja.

10. Kui ma meiki maha pesen, siis ära vaata mind. Kui sa just ei taha näha, milline ma näen välja inimpesukaruna.

11. Kui sa ennast sel ajal minu vastu hõõrud, kui ma jalgu raseerin, siis oled ära teeninud hea hoobi näkku. Mul on terariist vastu nahka surutud ja äkilised liigutused on ohtlikud.

12. Noh, nüüd ma siis tean, milline on meeste arusaam mõistetest „pesemine“ ja „puhtus“ ... Kaardistan sinu kehal kohti, kust ma sind enam mitte kunagi ei suudle.

13. Duši all märgade huultega suudlemine on väga äge. Umbes nagu suudlemine vihmas, ainult, et riided ei saa märjaks.