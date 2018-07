Kui sa lähed toidupoodi, siis on sul ju nimekiri kaasas – miks riiete ostmisel peaks teisiti olema? Mida sa vajad? Mis sul kapist puudu on? Särgid? Mis tegumoega, mis värvi? Nimekirjaga poodi minnes tead sa, mida vajad ja oled ka enesekindlam.

Paljud mehed näevad kallis rõivapoes mõnel esemel tuntud firma logo ning haaravad kohe selle järele. Tuntud nimi ei tähenda veel head kvaliteeti. Kindlasti tuleks ka bränditoodetele teha kvaliteedikontroll: kas riie on tugev, õmblused korralikud? Kvaliteetse toote ostmine säästab sulle aega, sest niipea sa enam uut ei vaja.

3. Allahindluse hullus

Näed kollaseid silte ja kukud haarama. Seda nimetatakse ka impulss-ostlemiseks. Aga varsti kaovad need alega ostetud särgid riidekapi sügavustesse.

4. Riietuskabiini vältimine

Kõige olulisem hea väljanägemise nipp on kanda riideid, mis sul hästi seljas istuvad. Nii on väga oluline riietusesemeid enne ostmist selga proovida. Jah, see on tüütu. Jah, sul on vähe aega. Jah, sa tead oma numbrit (enam-vähem). Aga kui sa ilma selga proovimata mingi koti või hoopiski liibuka ostad, siis on raha raisatud ja pealegi pead uuesti poodi minema. Proovi alati riideid selga.

5. Ringišoppamise vältimine