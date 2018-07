Pikalt erinevate süüdistuste ja skandaalide keskmesse tiritud sotsiaalmeediagigantidele on lõpuks koitnud arveteõiendamise päev, kirjutab Cnet. Facebook ja Twitter suutsid meelitada oma teenuseid kasutama ligi poole inimkonnast, kuid nüüd on kasutajaskond vähenemas ja ka aktsiad vabalanguses.

Eelmisel kolmapäeval tunnistas Facebook, et Euroopas on igapäevaste aktiivsete kasutajate hulk kukkunud 282 miljoni pealt 279 miljoni peale. Ka on kasutajaskonna kasv lõppenud sellistel võimsatel reklaamiturgudel nagu USA ja Kanada.

Reedel teatas ka Twitter, et kasutajate hulk on vähenenud: kui kolm kuud tagasi logis iga kuu vähemalt korraks sisse 336 miljonit inimest, siis sel suvel 335 miljonit. Osaliselt on Twitteri teatel selle taga puhastustööd – libakontode ja bottide kustutamine.

Statistika läheb muidugi korda ka aktsiaturgudele. Eelmisel reedel tõdeti Wall Streetil, et ükski avalik ettevõte pole USAs kunagi varem nii järsult väärtust kaotanud: Facebook kukkus korraga 120 miljardi võrra. Samal päeval langes Twitteri aktsia 17% ehk firma tegevustulemuste aruanne tähendas ettevõtte väärtuse ligi viiendiku võrra vähenemist.