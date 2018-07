USA lennufirma Hawaiian Airlines lennusaatjale jäi hiljuti silma üks kahtlane reisiseltskond ning mees andis oma kahtlustest teada politseile.

Üks stjuuardessidest, Wesley Hirata, rääkis KITV-ile, et talle jäi Los Angeles-Honolulu lennul silma kummaline Aasia päritolu mees ja kolm noort Kaukaasia välimusega tüdrukut. Rääkides tüdrukutega, tuli välja, et üks neist on alaealine ja kõigile kolmele oli (kogemata?) lennudokumentides märgitud sama nimi.

Honolulusse jõudes viis politsei kummalise reisiseltskonna kaasa. FBI tegi siiski kindlaks, et Aasia päritolu mees on tüdrukute peretuttav ning tal oli luba nendega reisida. Ometi panevad politsei ja FBI südamele, et inimesed annaksid alati taoliste kahtluste puhul märku – nii võib päästa nii mõnegi elu.