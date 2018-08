Hispaania idarannikul asuv puhkusekoht Benidorm pole viimasel ajal üldse nii populaarne – kohalikud turismitöötajad nimetavad seda lausa viimase kaheksa aasta kõige halvemaks suvehooajaks.

Daily Mail kirjutab, et põhjuseid on mitmeid. Esiteks see, et Põhja-Euroopas on tänavu tavapärasest märksa soojem suvi. Lisaks on viimasel ajal taas saanud populaarsemaks Tuneesia, Egiptus ja Türgi – mäletatavasti veel mõned aastad tagasi olid need turistide jaoks veidi ohtlikud paigad.

Nüüd pakuvad Egiptus, Tuneesia ja Türgi hoopis odavamaid hindu kui Hispaania kuurordid ning loomulikult eelistavad turistid vähem rahakotti paotada.