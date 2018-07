Palju ses väites tõde on, teavad päriselus vaid autotootjate raamatupidajad. Seda, kui paljud maasturiostjad alluvad kavalate müügimeeste, osavate turundajate või end võõrustaja kulul mõnes eksootilises esitluspaigas turundusplärisejaks kaaninud ajakirjanike manipulatsioonidele, ei tea isegi nemad.

Indrek Jakobson arutleb, kas linnamaasturi ostja on tõepoolest kasulik idioot või hoopiski teadliku valiku tegija? Põhjusi, miks valida linnamaastur, on mitmeid ning müügimehe magus jutt või ajakirjaniku klikijanune turundusplära ei kuulu nende hulka.

On siiski alust arvata, et autot ostma minnes ainult emotsioonide toel ratastel külmkapikujulise eseme eest kümneid tuhandeid pimesi lauda ei käida.

Kiretu statistika

Vaatame statistikat, mis tihtipeale on kiretu ja julm. 2017. aastal IHS Markiti poolt USA-s läbiviidud uuringu kohaselt on kõige lojaalsemad autojuhid just nimelt maasturiomanikud.

63,4% maasturite ja krossoverite omanikest kavatsevad järgmiseks osta täpselt sama tüüpi auto, samas kui turu keskmine on 52,6% ja ülejäänud keretüüpide oma jääb alla keskmise.

Kõige ebalojaalsemad on lahtiste autode omanikud – ka soojema kliimaga maal tundub neid autosid ostetavat vaid kord elus.

Kuigi sarnased andmed Vana Maailma kohta puuduvad, pole alust eeldada, et siin autoostjad teisiti käituksid. Balti riikide automüügistatistika kahtlemiseks põhjust ei anna: igatsorti maasturilaadsed hoiavad juba aastaid müügiedetabelite tipust kinni.

Miks siis inimesed linnamaastureid nii meelsasti esimest, teist ja ei-tea-mitmendat-korda soetavad, soost ja vanusest sõltumata? Võib-olla on ostjail täiesti arvestatavad põhjused sellise ostuotsuse korduvaks langetamiseks?

Ehkki enne arutelu oleks mõnegi isehakanud autoasjatundja arvates kohane linnamaasturi mõiste ära defineerida, et tõsiusklikele maastikuhuntidele mitte liiga teha, pole sellesse – muuseas just pläraajakirjanike ja turundajate osavalt seatud lõksu mõtet langeda.

Jäägu see, mis on linna- ja mis pärismaastur, lugejate parema äratundmise pärusmaaks, esimeste arvulise ülekaalu tõttu see tulemust väga ei muuda.

Kolmandik valib valesti. Kas tõesti!?

1. Linnamaastur on mitmekülgne

Eelmise kinnisvarabuumi ajal jõudsime mõnikord olukorda, kus parkimiskoht maksis tihtipeale rohkem, kui auto selle peal.

Enamikul inimestel pole võimalik kas ruumilistel või rahalistel põhjustel pidada üleval mitut autot: üks linna-, teine maanteesõiduks, kolmas metsas käimiseks.

Linnamaastur ühendab parimal moel erinevate autode omadused ning erinevate kasutusotstarvete vajadused. Jah, see mis teeb kõike, ei tee ühtegi asja väga hästi, aga ta teeb neid kõiki asju tavakasutaja jaoks piisavalt hästi – ja seda meil tegelikult ju vaja ongi.