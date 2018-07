Internetis reiside kokkupanemise ajastul on märksa lihtsam tagada, et majutus vastab ootustele. Arvustusküljed, teiste reisijate fotod, sotsiaalmeedia annavad kena virtuaalülevaate järgmise sihtkoha majutusasutuse kohta, kirjutab Art of Manliness. Aga see ei tähenda, et ikka ja jälle üllatusi ehk „üllatusi“ ei esineks. Eriti just säästlikumad reisimehed kipuvad sattuma viletsatesse hotellitubadesse, mis reisielamust rikuvad ja mis lõppkokkuvõttes seeläbi ära ei tasu. Aga on olemas mõned nipid, mille abil saad kehvas toas elamise kogemuse muuta talutavamaks.

Alusta vastuvõtust

Üsna tõenäoliselt saad hotelli viletsast kvaliteedist aru vastuvõtulauda jõudes. Lobby on hotelli üleüldise kvaliteedi peegeldus ja indikaator. Kui saabud ootamatult kehva majutusasutusse, siis uuri vastuvõtulauast oma toa asukoha kohta. Püüa saada tuba, mis asub koridori lõpus, eemal liftidest, jääautomaatidest, ootesaalidest ja muudest mürarikastest kohtadest.