Härrasmehe kõige iseloomulikumaid väliseid omadusi on ideaalselt puhtaks raseeritud nägu. Või vähemalt nugateravalt hooldatud habe. Kui mees soovib sel suvel oma välimusega teistele muljet avaldada või lihtsalt värskem välja näha, siis ei taha ta kindlasti moonutada oma näonahka sisselõigete, kraabitud kohtade ja sissekasvanud karvadega. Beebipepu sarnast siledust aitab tagada õige habemeajamiskreem – kindlasti mitte selvepoe alumiselt riiulilt haaratud odav vaht. GQ valis välja seitse kvaliteetsemat raseerimiskreemi, millest igaühel on üks eelisomadus.

Parim omadus: lõhn. Põhineb Diori kõige esimesel meesteparfüümil, isikupärase tsitruse ja lavendli lõhnaga. Samas jätab nahale pehme ja puhta tunde. Hind 26 euro ringis.

Mr Burberry Indigo All-In-One Shaving Cream

Parim omadus: nutikas niisutamine. Sealjuures pole selle kasutamiseks vett vaja. Kannad kreemi kuivale nahale ja hakkad raseerima. Ülejäänud kreemi masseerid leevendama raseerimisjärgse palsamina naha sisse. Hind: ca 43 eurot.

Acqua Di Parma Collezione Barbiere Shaving Cream

Parima omadus: rahustav. Nahalähedane raseerimine on hea asi, aga nii on oht nahka kahjustada. See hüaluroonhappega kreem on mõeldud karvu nahalt püsti ajama ja raseerimist lihtsustama. Hind: ca 52 eurot.

Jack Black Supreme Cream Triple Cushion Shave Lather

Parima omadus: kolmekordne kaitse. Kolm kaitsekihti tekitavad nahale makadeemiapähkli õli, glütseriin ja sojaoa õli. Need aitavad kaitsta nahka raseerimiskõrvetuse ja ärrituse eest ning ühtlasi toidavad ja värskendavad. Hind: ca 27 eurot.

Pankhurst London Shaving Cream

Parim omadus: sobib kõigile nahatüüpidele. Loodud ekspertide poolt spetsiaalselt barbershopi jaoks. Annab paksu vahukihi, mis nahatüüpidel vahet ei tee. Hind: ca 27 eurot.

Crabtree & Evelyn Moroccan Myrrh Shave Soap